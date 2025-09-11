Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 67,71 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 485 Euro belassen. Anhand eines monatlichen Branchen-Trackers unterzog Philip Kett 24 Versichereraktien am Freitag einer eingehenden Analyse, welche Stimmungsindikatoren, Bewertungen, die Konsensschätzungen für die Gewinne, Dividenden sowie Änderungen bei den Buchwerten erfasst. Der Sektor im Emea-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) habe sich im August mit Blick auf die Kurse insgesamt schwach entwickelt, wobei es auch Ausreißer gegeben habe./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 11:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
485,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
529,40 €
|Abst. Kursziel*:
-8,39%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
529,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,39%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
576,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
