Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

539,40 EUR -16,00 EUR -2,88 %
STU
Marktkap. 71,13 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002

ISIN DE0008430026

Symbol MURGF

Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

09:21 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
539,40 EUR -16,00 EUR -2,88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Die Solvabilitätsquote stehe eindeutig im Fokus, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie habe die Konsensschätzung um elf Prozentpunkte überboten und dürfte im laufenden Jahr die Marke von 300 Prozent hinter sich lassen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
537,80 €		 Abst. Kursziel*:
11,57%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
539,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,23%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
607,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

09:21 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
25.02.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
19.02.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
30.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
26.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
mehr Analysen

