Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

15:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 550 Euro auf "Hold" belassen. Nach der zuvor schon bekannt gegebenen positiven Überraschung beim Nettogewinn zeigten die neuen Details, dass dies vor allem am Geschäft mit Schaden- und Unfallrückversicherungen sowie dem Bereich Global Specialty Insurance gelegen habe, schrieb Philip Kett am Donnerstag. Überrascht zeigte er sich davon, dass die Großschäden im dritten Quartal zwar moderat ausgefallen seien, aber dennoch leicht über dem Marktkonsens gelegen hätten./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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