NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 485 Euro belassen. Der Markt dürfte sich nach der Zahlenvorlage vor allem auf zwei Dinge konzentrieren, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Dies seien die angekündigte, überraschend hohe Dividende sowie die erste, 1,2 Milliarden Euro hohe Verlustschätzung des Managements für die Waldbrände in Los Angeles. Diese Verlustbelastung ist Kett zufolge im Jahreskontext allerdings verkraftbar. Zudem habe das Management die bestehende erfreuliche Prognose für das Geschäftsjahr 2025 nicht geändert./ck/gl

