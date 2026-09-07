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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

11:11 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Munich Re mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Hold" belassen. Der generelle Trend sinkender Preise dürfte sich bei den Rückversicherern fortsetzen, schrieb Michael Christodoulou am Dienstag nach Gesprächen auf der Branchenveranstaltung in Monte Carlo. Die Unternehmen hielten sich aber recht gut./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 06:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
565,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
503,60 €		 Abst. Kursziel*:
12,19%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
502,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,50%
Analyst Name:
Michael Christodoulou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
557,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Michael Kerner, Purchase, via joint custody account with spouse.
Globes Munich Re buys Israeli insurtech co At-Bay for $575m
EQS Group EQS-PVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
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