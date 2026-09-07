Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 66,38 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
AI Analyse
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Munich Re mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Hold" belassen. Der generelle Trend sinkender Preise dürfte sich bei den Rückversicherern fortsetzen, schrieb Michael Christodoulou am Dienstag nach Gesprächen auf der Branchenveranstaltung in Monte Carlo. Die Unternehmen hielten sich aber recht gut./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 06:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
565,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
503,60 €
|Abst. Kursziel*:
12,19%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
502,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,50%
|
Analyst Name:
Michael Christodoulou
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
557,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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