Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 69,55 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 640 Euro belassen. Das Marktumfeld in der Schaden-Rückversicherung sei zwar noch attraktiv, werde aber absehbar schwieriger, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewinnziele des Rückversicherers für die kommenden Jahre werte er vor diesem Hintergrund klar positiv./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
533,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
535,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Wenzel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
607,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|17:31
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:31
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:31
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|21.10.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|28.09.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|10.08.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|11.05.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|24.01.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|26.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets