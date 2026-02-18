DAX 25.025 -1,0%ESt50 6.052 -0,8%MSCI World 4.527 -0,3%Top 10 Crypto 8,4740 -3,6%Nas 22.713 -0,2%Bitcoin 56.476 +0,2%Euro 1,1769 -0,1%Öl 71,62 +1,9%Gold 5.004 +0,5%
Top News
Börse am Donnerstag: DAX letztlich tiefrot - 25.000-Punkte-Marke nach Rücksetzer zurückerobert Börse am Donnerstag: DAX letztlich tiefrot - 25.000-Punkte-Marke nach Rücksetzer zurückerobert
Analyse: So bewertet DZ BANK die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Analyse: So bewertet DZ BANK die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Marktkap. 69,55 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 640 Euro belassen. Das Marktumfeld in der Schaden-Rückversicherung sei zwar noch attraktiv, werde aber absehbar schwieriger, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewinnziele des Rückversicherers für die kommenden Jahre werte er vor diesem Hintergrund klar positiv./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

17:31 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
30.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
26.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
21.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

