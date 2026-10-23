Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 69,4 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
AI Analyse
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 625 Euro belassen. Der Rückversicherer habe erneut ein hohes Quartalsergebnis deutlich über dem Analystenkonsens präsentiert und das Gewinnziel angehoben, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Ziele erscheine weiterhin konservativ. Er hob die attraktive Bewertung und eine hohe Ausschüttungsrendite hervor./rob/niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
556,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
556,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Wenzel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
553,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|18:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|15:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:21
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|15:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:21
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|08:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|21.10.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|28.09.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|10.08.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|11.05.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|24.01.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|15:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:21
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.