FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Munich Re von 270 auf 273 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zwar reduzierte Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für das laufende Jahr wegen der hohen Katastrophenschadenbelastungen und der wieder gestiegenen Übersterblichkeit in den USA, hält aber das Marktumfeld 2022 für günstig. Der Trend zu verbesserten Preisen und Bedingungen dürfte sich im Januar fortsetzen, erwartet er./ck/he