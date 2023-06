DZ BANK

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen

10:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Munich Re von 360 auf 372 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer profitiere von dem sehr gu?nstigen Marktumfeld im Schaden-Segment, das Preiserhöhungen über der Inflation ermögliche, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Leben-Geschäft wirke sich mit dem Ende der Corona-Pandemie eine niedrigere Sterberate positiv aus, vor allem in den USA. Zudem führe das höhere Zinsniveau zu höheren Kapitalanlage-Ergebnissen in sämtlichen Segmenten./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2023 / 08:20 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2023 / 08:35 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images