NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re nach endgültigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Rückversicherer habe schon vorab das Nettoergebnis bekannt gegeben und auf Basis der vollständigen Zahlen insgesamt stark abgeschnitten, schrieb Analyst Michael Morris in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das bestätigte Jahresgewinnziel von 2,5 Milliarden Euro erscheine angesichts der bereits erreichten 1,6 Milliarden Euro weiter konservativ. Allerdings könnten die vergleichsweise vorsichtigen Erwartungen für die Investments der Münchener sowie für das Lebens- und Kranken-Rückversicherungsgeschäft den Spielraum für weiter steigende Markterwartungen begrenzen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 07:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / 07:59 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.