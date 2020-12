NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re nach Aussagen zum laufenden und kommenden Jahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das für 2020 angestrebte Nettoergebnis von 1,2 Milliarden Euro liege unter der Konsensschätzung, während die für 2021 avisierten 2,8 Milliarden Euro sowohl der ursprünglichen Zielsetzung für das laufende Jahr als auch der Markterwartung entspreche, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/ajx