NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re vor der Berichtssaison der europäischen Rückversicherer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 269 Euro belassen. Er rechne mit einem weitgehend "normalen Quartal", schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Wie erwartet sollten sich die virusbedingten Belastungen auf den Bereich Lebens- und Krankenversicherung beschränken. Munich Re dürfte im zweiten Jahresviertel alles in allem stark abgeschnitten haben./la/edh