Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Marktkap. 67,71 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002

ISIN DE0008430026

Symbol MURGF

Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
530,00 EUR 7,00 EUR 1,34%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 560 Euro belassen. Der Preisverfall bei europäischen Rückversicherungen beschleunige sich und die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende sinke, schrieb Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Er geht zwar weiterhin davon aus, dass die Renditen 2026 über den Kapitalkosten liegen werden, sich die Differenz aber verringert. Hannover Rück ist sein bevorzugter Branchenwert./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
560,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
529,40 €		 Abst. Kursziel*:
5,78%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
530,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,66%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
572,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

13:36 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
13:26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
10:26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
