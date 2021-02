ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Besonders erwähnenswert seien die Aussagen zu den Januar-Vertragserneuerungen mit einem starken Volumenwachstum, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gepaart mit einem guten Jahr 2020 sollte dies das Vertrauen der Anleger in die Ziele für das neue Geschäftsjahr erhöhen./tih/hde