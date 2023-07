UBS AG

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

12:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die Halbjahreszahlen der europäischen Assekuranzen und Rückversicherer dürften aufgrund der Umstellung auf die Rechnungslegungsvorschrift IFRS17 einen größeren Spielraum für Abweichungen vom Konsens und Fehlinterpretationen bieten, schrieb Analyst Will Hardcastle in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Dies könnte zu erheblichen Aktienbewegungen innerhalb eines Handelstages führen. Seine bevorzugten Sektorwerte mit Blick auf die Berichtssaison sind Axa, Prudential, Scor, Hiscox und NN./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2023 / 16:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2023 / 16:40 / GMT

