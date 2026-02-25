DAX 25.288 +0,4%ESt50 6.196 +0,4%MSCI World 4.583 +0,1%Top 10 Crypto 8,8245 +1,1%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.630 +0,2%Euro 1,1802 -0,1%Öl 69,92 -1,5%Gold 5.163 -0,1%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

543,60 EUR -11,80 EUR -2,12 %
STU
Marktkap. 71,13 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002

ISIN DE0008430026

Barclays Capital

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

12:51 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
543,60 EUR -11,80 EUR -2,12%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 613 Euro auf "Overweight" belassen. Die überraschend gute Solvabilität zeige von grundsolidem Geschäft, schrieb Ivan Bokhmat am Donnerstag nach Zahlen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
613,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
544,00 €		 Abst. Kursziel*:
12,68%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
543,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,77%
Analyst Name:
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
607,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

12:51 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
11:56 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
25.02.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
19.02.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: So steht der DAX am Donnerstagmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Donnerstagmittag zu
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittag zu
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Donnerstagmittag
finanzen.net Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit Abschlägen
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Start mit Abgaben
EQS Group EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re plans dividend of €24 per share for 2025 and resolves share buy-back with volume of up to €2,250mn
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Nathalie Haidegger-Rieß, sell
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Mari-Lizette Malherbe, buy
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Julia Christiane Jäkel-Wickert, buy
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
