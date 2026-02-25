Barclays Capital

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

12:51 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 613 Euro auf "Overweight" belassen. Die überraschend gute Solvabilität zeige von grundsolidem Geschäft, schrieb Ivan Bokhmat am Donnerstag nach Zahlen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:39 / GMT

