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Marktkap. 62,01 Mrd. EUR

KGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
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WKN 843002

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ISIN DE0008430026

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Symbol MURGF

Barclays Capital

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

10:11 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 606 Euro auf "Overweight" belassen. In einigen wichtigen Kennziffern - darunter der Schaden-Kosten-Quote - habe der Rückversicherer gut abgeschnitten, schrieb Ivan Bokhmat am Dienstag in erster Einschätzung. Die Umsatzentwicklung sei aber viel schwächer als angedacht und darauf werde wohl der Fokus liegen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
606,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
479,30 €		 Abst. Kursziel*:
26,43%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
476,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,10%
Analyst Name:
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
599,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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