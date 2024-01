Barclays Capital

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

12:31 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re vor Quartalszahlen von 439 auf 441 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er erwarte eine anhaltende Stärke der zugrunde liegenden Trends in einem für den Rückversicherer saisonal schwächeren Jahresviertel, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Konzern dürfte die Rendite für die Anleger sowohl durch die Dividenden als auch durch Aktienrückkäufe erheblich steigern können./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2024 / 12:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2024 / 17:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

