Barclays Capital

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

15:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re nach Treffen mit Managern von 15 Versicherungskonzernen und 40 Investoren mit einem Kursziel von 520 Euro auf "Overweight" belassen. Das Interesse an europäischen Versicherern bleibe hoch, da die Anleger ihr Engagement bei europäischen Banken reduzierten, schrieb Analystin Claudia Gaspari in ihrem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. Die Anlegerpositionierung bleibe unverändert: Große, breit aufgestellte Konzerne seien gefragt, während das Interesse an mittelgroßen "Monolinern" weiterhin abnehme./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2024 / 19:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2024 / 03:00 / GMT

