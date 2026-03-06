RBC Capital Markets

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

12:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 600 auf 570 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Rückversicherer habe bei der Vorlage der Jahreszahlen trotz der ehrgeizigen Fünfjahresziele vom Dezember an seinem Ausblick festgehalten, schrieb Ben Cohen in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Er senkte seine Ergebnisprognosen je Aktie ein wenig. Munich Re sei wohl der am besten kapitalisierte Versicherer Europas, und die Aktie dürfte sich in wirtschaftlich unsicheren Zeiten besser schlagen als die Konkurrenz. Die Bewertung sei aber nicht günstig./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 18:19 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:45 / EDT

