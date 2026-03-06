Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 68,07 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 600 auf 570 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Rückversicherer habe bei der Vorlage der Jahreszahlen trotz der ehrgeizigen Fünfjahresziele vom Dezember an seinem Ausblick festgehalten, schrieb Ben Cohen in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Er senkte seine Ergebnisprognosen je Aktie ein wenig. Munich Re sei wohl der am besten kapitalisierte Versicherer Europas, und die Aktie dürfte sich in wirtschaftlich unsicheren Zeiten besser schlagen als die Konkurrenz. Die Bewertung sei aber nicht günstig./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 18:19 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
570,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
527,40 €
|Abst. Kursziel*:
8,08%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
527,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,12%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
601,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
