Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 71,33 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 570 auf 560 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison erhöhte Analyst Ben Cohen für Europas Rückversicherer seine Ergebnisprognosen für 2026 um etwa 1 Prozent. Er geht von einem überdurchschnittlichen ersten Quartal aus. Für die Folgejahre kappte Cohen allerdings seine Schätzungen um bis zu drei Prozent./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 22:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
560,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
563,00 €
|Abst. Kursziel*:
-0,53%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
564,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,78%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
599,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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