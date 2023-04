RBC Capital Markets

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

17:16 Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 344 Euro belassen. Der Rückversicherer habe besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Münchener seien zweifellos gut in das Jahr gestartet, wenn man bedenke, dass es erneut eine aktive Periode von Katastrophenschäden gegeben habe. Allerdings benötige er weitere Details bei der vollständigen Veröffentlichung der Resultate am 17. Mai, um die zugrundeliegende Stärke dieses Ergebnisses zu beurteilen./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2023 / 09:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2023 / 09:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com