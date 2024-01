RBC Capital Markets

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

20:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach einem Investorengespräch mit dem Finanzchef auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Analyst Derald Goh geht in einer am Freitag vorliegenden Studie davon aus, dass die Geschäfte bei dem Rückversicherer gut laufen - ähnlich wie beim Konkurrenten Hannover Rück, der aber mehr Stabilität zeige. Relativ hohe Markterwartungen gäben Munich Re aber weniger Spielraum für weiteres Aufwärtspotenzial./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2024 / 13:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2024 / 13:46 / EST

