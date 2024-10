RBC Capital Markets

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

12:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Munich Re mit einem Kursziel von 501 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mögliche Schäden von 60 Milliarden US-Dollar durch den Hurrikan Milton in den Vereinigten Staaten dürften für die Rückversicherer problemlos zu verkraften sein, schrieb Analyst Derald Goh in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Diese dürften erpicht darauf sein, ihre Ergebnisresilienz zu beweisen, was zu steigenden Aktienkursen führen könnte. Zudem sollten die anstehenden Quartalsberichte erfreulich ausfallen. Bei Lancashire sieht Goh eine Kaufgelegenheit. Bei Swiss Re falle die negative Kursreaktion gemessen an der auf den früheren Hurrikan Ian schwächer aus. Am geringsten falle dank des stärkeren Gewinnprofils die Reaktion bei Hannover Rück und Munich Re aus./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2024 / 02:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2024 / 02:20 / EDT

