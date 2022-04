NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 172 Euro belassen. Erwähnenswert sei das beschleunigte Tempo bei den Einstellungen von Mitarbeitern, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit erschließe sich dem IT-Berater auch zukünftig Wachstumspotenzial. Denn trotz konjunktureller Unsicherheiten sei die Nachfrage nach digitalen Angeboten ungebrochen./bek/ag