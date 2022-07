NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro

angesichts eines erneut angehobenen Umsatzausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel

von 182 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von

einer erneuten Zielanhebung in diesem Jahr. Der Analystenkonsens liege für den Umsatz aber bereits auf

Höhe des neuen Ziels. Das Ziel für die bereinigte operative Gewinnmarge erscheine angesichts der jüngst

verbesserten Verkaufspreise zu konservativ. Das Unternehmen hatte das Ziel für die Bruttomarge leicht

gesenkt und für die bereinigte operative Marge (Ebitda) bestätigt./tih/he/mis/men