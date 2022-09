NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nagarro auf "Buy" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe ein kleineres Aktienrückkaufprogramm angekündigt, schrieb Analyst Martin Comtesse am Dienstag in einer ersten Reaktion. Geplant sei der Rückkauf von bis zu 115 000 Aktien, was einem Umfang der Transaktion von bis zu zehn Millionen Euro beziehungsweise 0,83 Prozent des derzeitigen Grundkapitals entspreche./gl/zb