NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro angesichts erneut erhöhter Jahresprognosen auf "Buy" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen. Es sei schon die dritte Anhebung des Ausblicks in diesem Jahr, betonte Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein verbessertes Margenprofil sei eine positive Überraschung in Zeiten des hohen Inflationsdrucks./tih/mis