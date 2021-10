NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Nagarro von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 110 auf 151 Euro angehoben. Mit der Kursverdopplung habe der Markt die Wachstumsbeschleunigung des SAP-Dienstleisters nach der Pandemie inzwischen eingepreist, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2023 um etwa 10 Prozent aufgrund der anhaltend starken Nachfrage nach Digitalisierungsdiensten an./ag/tav