NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 151 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe sein Umsatzwachstum weiter beschleunigt und trotz gestiegener Personalkosten eine ermutigende Margenentwicklung erzielt, schrieb Analyst Martin Comtesse am Freitag in einer ersten Reaktion./gl/mis