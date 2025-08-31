National Grid Aktie
Marktkap. 58,15 Mrd. EURKGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
National Grid Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid von 1185 auf 1244 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi thematisiert am Mittwoch das Risiko einer Energiekrise in Europa und ihre Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette der Stromversorgung. Die Krise zu vermeiden, könnte in den kommenden zehn Jahren nach "chronischer Unterinvestition" nun etwa 3 Billionen Euro kosten, so der Experte. Investitionen seien dringend notwendig, denn der Strombedarf steige nach 15 Jahren Rückgang wieder. Es drohe eine Unterversorgung. Bei den alternden Stromnetzen zeichne sich derweil ein "Superzyklus" ab./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 06:00 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: National Grid Buy
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
12,44 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,13 £
|Abst. Kursziel*:
22,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,11 £
|Abst. Kursziel aktuell:
23,05%
|
Analyst Name:
Alberto Gandolfi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,98 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
