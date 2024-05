Jefferies & Company Inc.

National Grid Buy

08:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für National Grid von 1330 auf 1150 Pence gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman begründete das niedrigere Kursziel mit einer etwas niedrigeren Bewertung der regulierten britischen Stromnetze. Auch für Netzverbindungen und Grundstücke setzte der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie niedrigere Bewertungen an./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2024 / 18:07 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2024 / 20:00 / ET

