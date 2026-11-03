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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

National Grid Hold

14:01 Uhr
National Grid Hold
Aktie in diesem Artikel
National Grid plc
15,53 EUR 0,39 EUR 2,58%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Zwar liege der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) etwas unter der Markterwartung, das Ergebnis je Aktie liege aber darüber, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei den Investitionen lege der britische Versorger zudem einen Zahn zu./mis/rob/lew

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: National Grid Hold

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
13,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
15,47 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,28 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

14:06 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
14:01 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
13:46 National Grid Sell UBS AG
13:06 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 National Grid Sell UBS AG
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