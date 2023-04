Jefferies & Company Inc.

National Grid Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für National Grid vor den anstehenden Jahreszahlen für 2022/23 von 820 auf 1000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzung für das Geschäftsjahresergebnis je Aktie (EPS) des britischen Übertragungsnetzbetreibers für Strom- und Gasnetze aktualisiert, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit nun 70 Pence entspreche es der Konsensschätzung. Seine Prognose für das EPS des neuen Geschäftsjahres 2023/24 habe er weitgehend unverändert beibehalten./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / 12:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / 12:56 / ET

