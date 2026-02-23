National Grid Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für National Grid von 1070 auf 1300 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Andrew Fisher schrieb am Montagabend, das Wachstum des britischen Netzwerkbetreibers sei von regulatorischer Klarheit untermauert. Die mit milliardenschweren Investitionen verbundene Verschuldung sei handhabbar, auch wenn sie die Dividenden bremsen dürfte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu National Grid plc
|08:16
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
