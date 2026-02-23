DAX 24.992 -1,1%ESt50 6.114 -0,3%MSCI World 4.513 -0,1%Top 10 Crypto 8,2485 -2,5%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.705 -1,9%Euro 1,1776 -0,1%Öl 71,95 +0,6%Gold 5.180 -0,9%
National Grid Aktie

15,40 EUR +0,10 EUR +0,65 %
FSE
14,12 CHF +0,17 CHF +1,24 %
BRX
Marktkap. 76,59 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DQWX

ISIN GB00BDR05C01
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BDR05C01

Symbol NGGTF
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NGGTF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

National Grid Hold

08:16 Uhr
National Grid Hold
National Grid plc
15,40 EUR 0,10 EUR 0,65%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für National Grid von 1070 auf 1300 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Andrew Fisher schrieb am Montagabend, das Wachstum des britischen Netzwerkbetreibers sei von regulatorischer Klarheit untermauert. Die mit milliardenschweren Investitionen verbundene Verschuldung sei handhabbar, auch wenn sie die Dividenden bremsen dürfte./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: National Grid Hold

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
13,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
15,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrew Fisher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,64 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

08:16 National Grid Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 National Grid Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

