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Symbol NGGTF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

National Grid Hold

08:01 Uhr
National Grid Hold
Aktie in diesem Artikel
National Grid plc
14,10 EUR 0,10 EUR 0,68%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für National Grid von 1300 auf 1350 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien preisten die notwendigen und geplanten, rekordhohen Investitionen des Netzbetreibers bereits ein, schrieb Andrew Fisher am Montag. Er hob derweil seine Gewinnschätzungen (EPS) für die kommenden Jahre etwas an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: National Grid Hold

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
13,50 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
13,96 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrew Fisher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,67 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

08:01 National Grid Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.06.26 National Grid Outperform Bernstein Research
08.06.26 National Grid Hold Deutsche Bank AG
01.06.26 National Grid Sell UBS AG
29.05.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
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