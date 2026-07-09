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Symbol NGGTF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

National Grid Hold

12:06 Uhr
National Grid Hold
Aktie in diesem Artikel
National Grid plc
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1350 Pence auf "Hold" belassen. Andrew Fisher berücksichtigte in seinem Bewertungsmodell für den britischen Netzbetreiber das Investment von 1,75 Milliarden US-Dollar für einen 35-Prozent-Anteil an der Stromerzeugungsplattform Joulent. Diese Beteiligung ermögliche National Grid einen direkten Zugang zu der wachsenden Stromnachfrage seitens Rechenzentren und KI-Anwendungen, schrieb der Experte am Freitag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 06:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: National Grid Hold

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
13,50 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
14,35 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrew Fisher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,67 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

12:06 National Grid Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
01.07.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
01.07.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 National Grid Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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