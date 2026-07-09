Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

National Grid Hold

12:06 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1350 Pence auf "Hold" belassen. Andrew Fisher berücksichtigte in seinem Bewertungsmodell für den britischen Netzbetreiber das Investment von 1,75 Milliarden US-Dollar für einen 35-Prozent-Anteil an der Stromerzeugungsplattform Joulent. Diese Beteiligung ermögliche National Grid einen direkten Zugang zu der wachsenden Stromnachfrage seitens Rechenzentren und KI-Anwendungen, schrieb der Experte am Freitag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 06:49 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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