Goldman Sachs Group Inc.

National Grid Neutral

14:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die bEwertung der Papiere von National Grid beim Kursziel von 1068 Pence mit "Neutral" wieder aufgenommen. Das Umfeld steigender Zinsen mache es dem Energienetzbetreiber schwerer, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei seien die Papiere deutlich teurer als die anderer Branchenunternehmen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2023 / 05:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

