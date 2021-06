NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für National Grid von 1020 auf 1080 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die strategische Umorientierung des Versorgers weg von Gas und hin zu Strom sei richtig, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie hält die Wachstumsziele des Unternehmens für erreichbar./gl/ajx