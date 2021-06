NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für National Grid von 1020 auf 1040 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Versorger mit einem starken Netzwerkgeschäft hätten sich seit Jahresbeginn gut entwickelt und sähen zunehmend angemessen bewertet aus, schrieb Analyst John Musk in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Seine bevorzugten Titel sind National Grid und Red Electrica - erstere hätten immer noch etwas Luft nach oben./gl/ajx