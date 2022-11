NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1150 Pence belassen. Die vom Versorger angehobene Prognose unterstreiche die Stärke der Bilanz und sollte positiv aufgenommen werden, schrieb Analyst Pavan Mahbubani in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./ajx/la