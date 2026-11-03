National Grid Aktie
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Marktkap. 74,72 Mrd. EURKGV 19,37 Div. Rendite 3,82%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
AI Analyse
National Grid Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1375 Pence belassen. Während der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) hinter der Markterwartung zurückgeblieben sei, liege der Gewinn je Aktie dank niedrigerer Steuern darüber, schrieb Alexander Wheeler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt seien es solide Nachrichten vom britischen Netzbetreiber./mis/rob/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:52 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: National Grid Sector Perform
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
13,75 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
15,47 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alexander Wheeler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,28 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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