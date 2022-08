Aktie in diesem Artikel NEL ASA 1,66 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nel ASA nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 norwegischen Kronen belassen. Der Wasserstoffhersteller habe zwar beim Umsatz enttäuscht, schrieb Analystin Zoe Clarke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Auftragsbestände aber wachsen der Expertin zufolge weiter stark und die Dynamik dürfte sich in den kommenden Quartalen fortsetzen./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 06:42 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.