NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nel ASA nach Quartalszahlen von 20,60 auf 21,00 norwegischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wasserstoffkonzern habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei von einem rekordhohen Auftragsbestand und einer deutlichen Margensteigerung berichtet worden. Die jüngste Kurskorrektur bringe eine gute Einstiegsmöglichkeit mit sich./gl/tih

