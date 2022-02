NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nel ASA nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 norwegischen Kronen belassen. Der Wasserstoffproduzent habe mit einer Verdoppelung der Auftragspipeline gegenüber dem Vorquartal stark abgeschnitten und einen rekordhohen Auftragseingang verzeichnet, schrieb Analyst Will Kirkness in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/mis