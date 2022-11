NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nel angesichts eines Großauftrags eines Energiekonzerns aus Nordeuropa auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 norwegischen Kronen belassen. Es handele sich um einen weiteren positiven und wesentlichen Auftragsgewinn für den Wasserstoff-Spezialisten, schrieb Analyst Skye Landon in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies untermauere die Umsatzaussichten im Elektrolyse-Bereich für das Geschäftsjahr 2023./tih/he