NEL ASA Aktie

0,21 EUR ±0,00 EUR +1,71 %
STU
0,19 CHF +0,01 CHF +3,21 %
BRX
Marktkap. 372,56 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0B733

ISIN NO0010081235

Symbol NLLSF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

NEL ASA Hold

08:41 Uhr
NEL ASA Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nel ASA von 2,60 auf 2,30 norwegische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die wichtige Auftragsentwicklung bleibe schwer vorhersagbar, obwohl der Elektrolysespezialist zuletzt erfreuliche Fortschritte im Protonenaustauschmembran-Geschäft gemacht habe, schrieb James Carmichael am Mittwoch. Insbesondere ein Großauftrag im November habe dazu geführt, dass dieser Geschäftsbereich nun über die Hälfte des Auftragsbestands ausmache. Die Einführung des Alkaline-Systems der nächsten Generation dürfte sich positiv auswirken, berge jedoch Risiken hinsichtlich der Marktakzeptanz und der Leistung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NEL ASA Hold

Unternehmen:
NEL ASA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
2,30 NKr
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
2,30 NKr		 Abst. Kursziel*:
-0,17%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Carmichael 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,25 NKr

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NEL ASA

08:41 NEL ASA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
12.03.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research
14.01.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

