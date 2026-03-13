HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nel ASA von 2,60 auf 2,30 norwegische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die wichtige Auftragsentwicklung bleibe schwer vorhersagbar, obwohl der Elektrolysespezialist zuletzt erfreuliche Fortschritte im Protonenaustauschmembran-Geschäft gemacht habe, schrieb James Carmichael am Mittwoch. Insbesondere ein Großauftrag im November habe dazu geführt, dass dieser Geschäftsbereich nun über die Hälfte des Auftragsbestands ausmache. Die Einführung des Alkaline-Systems der nächsten Generation dürfte sich positiv auswirken, berge jedoch Risiken hinsichtlich der Marktakzeptanz und der Leistung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
NEL ASA
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
2,30 NKr
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
2,30 NKr
|Abst. Kursziel*:
-0,17%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Carmichael
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2,25 NKr
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NEL ASA
|08:41
|NEL ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.24
|NEL ASA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.24
|NEL ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.24
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|16.07.24
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|04.03.24
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|28.02.24
|NEL ASA Sell
|UBS AG
