JP Morgan Chase & Co.

NEL ASA Neutral

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nel von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 11,50 auf 12 norwegische Kronen angehoben. Erste Anzeichen der Besserung machten bei den europäischen Wasserstoffunternehmen Hoffnung auf eine Trendwende, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nel notierten inzwischen am fairen Wert, während sich in den kommenden zwölf Monaten höhere Umsätze und Margen abzeichneten. Im Fokus stünden in der Branche weiter insbesondere politische und fiskalpolitische Entscheidungen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2023 / 19:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2023 / 00:15 / BST

