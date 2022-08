NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nel ASA nach Quartalszahlen von 11,10 auf 10,10 norwegischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Patrick Jones kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für die Jahre 2022 bis 2024 für den Spezialisten für die Herstellung von Wasserstoff aus elektrischer Energie. Im zweiten Quartal hätten die Norweger mit dem Umsatz und dem operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen verfehlt./bek/mis