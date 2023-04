JP Morgan Chase & Co.

NEL ASA Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nel vor Quartalszahlen von 11,60 auf 11,50 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Patrick Jones bleibt für europäische Wasserstoff-Aktien insgesamt vorsichtig und wartet auf bessere Einstiegsgelegenheiten, wenn Unterstützung von der Politik und größer skalierbare Projekte zu einer stärkeren Auftragsdynamik, Umsatzwachstum und verbesserten Margen führten. Dies schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er zieht die Anteile von ITM den Papieren von Nel und GHS vor./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / 19:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2023 / 00:15 / BST

